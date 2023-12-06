Путин и саудовский кронпринц детально "сверили часы" по вопросам общих интересов стран

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Саудовской Аравии предстоит организация Экспо и чемпионата мира по футболу

ЭР-РИЯД, 6 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и саудовский кронпринц на переговорах в Эр-Рияде провели детальную сверку часов по вопросам, представляющим интересы двух стран, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сначала сидели достаточно долго и обстоятельно на широком составе с участием всех вице-премьеров, руководителей ведомств, министров, глав компаний. [Произошла] детальная сверка часов по тем областям, где стороны заинтересованы дальше развивать и углублять взаимодействие: речь идет об экономическом, инвестиционном взаимодействии, культуре, обмене опытом", - сказал Песков.\

Он напомнил, что Саудовской Аравии предстоит организация Экспо и чемпионата мира по футболу. "Здесь, конечно, наш опыт проведения больших международных мероприятий трудно переоценить", - добавил представитель Кремля.