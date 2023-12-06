Песков: дата визита саудовского кронпринца в РФ будет прорабатываться по дипканалам

По словам пресс-секретаря президента России, пока будет продолжаться "общение на высшем уровне"

ЭР-РИЯД, 6 декабря. /ТАСС/. Наследный принц Саудовской Аравии, председатель совета министров Мухаммед бен Сальман Аль Сауд приедет в Россию, но дату визита еще предстоит согласовать, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам переговоров главы российского государства Владимира Путина и саудовского кронпринца.

По словам представителя Кремля, детали визита "будут прорабатываться по дипломатическим каналам", но пока будет продолжаться "общение на высшем уровне". "Обязательно наследный принц приедет в Россию, но когда - пока сейчас говорить преждевременно", - пояснил Песков.