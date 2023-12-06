6 декабря, 20:28,
обновлено 6 декабря, 20:55
Палестино-израильский конфликт

Песков отметил усугубление ситуации в зоне палестино-израильского конфликта

ЭР-РИЯД, 6 декабря. /ТАСС/. Обстановка в зоне палестино-израильского конфликта вызывает беспокойство: ситуация вновь вернулась в военное русло, а гуманитарная катастрофа в секторе Газа только усугубляется, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Пока ситуация вызывает глубокую обеспокоенность. Все, естественно, хотели бы продолжения паузы в боевых действиях, но мы видим, что ситуация снова вернулась в военное русло и снова ведет к усугублению той драматичной гуманитарной катастрофы, которую мы наблюдаем сейчас в секторе Газа", - констатировал он. 

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