Песков отметил усугубление ситуации в зоне палестино-израильского конфликта

ЭР-РИЯД, 6 декабря. /ТАСС/. Обстановка в зоне палестино-израильского конфликта вызывает беспокойство: ситуация вновь вернулась в военное русло, а гуманитарная катастрофа в секторе Газа только усугубляется, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока ситуация вызывает глубокую обеспокоенность. Все, естественно, хотели бы продолжения паузы в боевых действиях, но мы видим, что ситуация снова вернулась в военное русло и снова ведет к усугублению той драматичной гуманитарной катастрофы, которую мы наблюдаем сейчас в секторе Газа", - констатировал он.