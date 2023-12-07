Песков объяснил соображениями безопасности сопровождение Путина Су-35 в ходе визита

Пресс-секретарь президента России отметил, что не знает, общался ли глава государства с летчиками

ЭР-РИЯД, 7 декабря. /ТАСС/. Сопровождение "борта номер 1" президента России Владимира Путина истребителями Су-35 в ходе визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию продиктовано соображениями безопасности, пояснил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Регион неспокойный, и если ОАЭ и Саудовская Аравия - это стабильные, безопасные страны, то окружение, регион смежный, безусловно, полон опасности и непредсказуемости. Поэтому принимаются все меры для обеспечения безопасности главы российского государства на должном уровне", - сказал Песков.

В ответ на вопрос, общался ли Путин с летчиками, он пояснил: "Мне неизвестно, они же не садятся [в самолеты] в одном месте. Они взлетали, когда начинали сопровождение, из других аэродромов. Но я думаю, что, безусловно, Путин знает или узнает, кто точно эти летчики".