Теплый прием на Аравийском полуострове. Путин провел переговоры в Абу-Даби и Эр-Рияде

Президент РФ Владимир Путин за один день посетил Абу-Даби и Эр-Рияд, где не был с 2019 года. В ОАЭ его принял президент Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, а в Саудовской Аравии - наследный принц и председатель совета министров Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Большая часть переговоров в обеих странах, за исключением протокольных бесед в начале, прошла за закрытыми дверями. Однако организованный Путину прием и заявления арабских лидеров свидетельствовали о высоком уровне отношений и множестве перспективных направлений сотрудничества.

Поездка российского лидера состоялась на фоне активной фазы палестино-израильского конфликта, которая длится уже два месяца, вскоре после встречи ОПЕК+, где договорились об очередном добровольном сокращении добычи нефти, и непосредственно перед визитом в Москву президента Ирана Эбрахима Раиси.

ТАСС собрал основное, что известно о переговорах Путина на Аравийском полуострове.

Торжественная встреча в ОАЭ

Как рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на протяжении всего полета в Абу-Даби борт номер один сопровождали истребители Су-35, которые несли "штатное вооружение различного класса". "Для авиационного сопровождения президентского самолета были получены специальные пролетные разрешения от государств, над территорией которых осуществлялся пролет. Мы признательны этим государствам за сотрудничество", - добавил представитель Кремля.

В Абу-Даби Путину устроили торжественную встречу: над столицей Объединенных Арабских Эмиратов истребители изобразили российский триколор, а дорогу ко дворцу Каср аль-Ватан (Дворец нации) украсили флагами двух стран. У главного входа президента России встретил лично Мухаммед бен Заид.

Экономика и международная повестка

В открытой части встречи Путин отметил "беспрецедентно высокий" уровень двусторонних отношений, а президент ОАЭ подчеркнул личную роль российского лидера в их укреплении. Тот назвал Эмираты главным торговым партнером РФ в арабском мире (в этом году рост товарооборота, по его оценке, превысит прошлогодний показатель - 67,7%), а Мухаммед бен Заид напомнил о крупнейших инвестициях своей страны в российскую экономику.

Путин высоко оценил усилия ОАЭ, которые являются непостоянным членом Совета Безопасности ООН, по стабилизации ситуации в мире. На переговорах в Абу-Даби обсуждались, в частности, ситуация на Украине и на Ближнем Востоке.

Он также напомнил, что в 2024 году Россия будет председательствовать в БРИКС, в системе которой начинают работать Объединенные Арабские Эмираты: "Мы продолжим контакты и по этой линии. Будем ждать вас на саммите в Казани в октябре следующего года".

Переговоры в Эр-Рияде

Когда Путин прилетел в Эр-Рияд, там стемнело и похолодало до комфортных 23 градусов. Российский лидер на своем "Аурусе" приехал во дворец Аль-Ямама, у входа в который его встретил саудовский наследный принц.

"Ничего не может помешать развитию наших дружеских отношений", - заявил президент РФ в начале переговоров. Он напомнил, что Советский Союз в свое время одним из первых признал Саудовскую Аравию, и отметил - в отношениях двух стран "многое было", но в последние семь лет они "приобрели такое качество и достигли такого уровня, которого раньше никогда не было".

Мухаммед бен Сальман в ответ назвал Путина "дорогим и особенным гостем на саудовской земле" и подчеркнул перспективы сотрудничества: "Перед нами открыты большие возможности, используя которые мы сможем проделать важную работу на благо всего мира".

Во вступительном слове Путин также пригласил кронпринца нанести ответный визит - в Москву. "Несомненно, приеду", - заверил тот.

Удобрения и не только

По словам Мухаммеда бен Сальмана, Эр-Рияд и Москва эффективно взаимодействуют в укреплении экономического сотрудничества: "За последние несколько лет мы достигли больших результатов <...>, в том числе в области энергетики, сельского хозяйства, торговли, инвестиций и других сферах".

Путин, в частности, заявил о перспективах работы на рынке удобрений: представляя наследному принцу членов своей делегации, он назвал и бизнесмена Дмитрия Мазепина, который "занимается удобрениями". "Есть шанс сделать большую совместную компанию", - добавил президент РФ.

Переговоры Путина в Эр-Рияде длились дольше, чем в Абу-Даби, - около трех часов против примерно двух.

Углубление сотрудничества

Путин и саудовский кронпринц после переговоров с участием делегаций продолжили общение тет-а-тет за обедом, "произошла детальная сверка часов", рассказал Песков журналистам по итогам визита российского лидера.

"Имеется целый ряд конкретных планов по углублению сотрудничества" двух стран в ОПЕК+. Также, как отметил Песков, Москва и Эр-Рияд продолжат инвестиционное сотрудничество, "несмотря на действия недругов". Путин и Мухаммед бен Сальман в том числе обсудили "чувствительные вопросы международной повестки дня" и ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, которая "вызывает глубокую обеспокоенность".

Российские и саудовские дипломаты готовят итоговый документ по результатам прошедших в Эр-Рияде переговоров, но он не предполагает каких-либо "мирных инициатив". Дата визита кронпринцпа будет прорабатываться по дипканалам.

Песков также прокомментировал итоги прошедшего виртуального саммита G7: санкции по алмазам не стали новостью, российские компании отдают себе отчет в рисках; США испытывают противоречия по поводу сжигания денег "в топке" Украины.