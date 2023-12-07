Кадыров считает своевременным решение нарастить сотрудничество с арабским миром

Глава Чечни отметил грамотную внешнюю политику Владимира Путина и принятые им решения

ГРОЗНЫЙ, 7 декабря. /ТАСС/. Планы РФ наращивать сотрудничество с арабским миром по экономическим направлениям являются своевременными и правильными, считает глава Чечни Рамзан Кадыров, который в составе российской делегации посетил Саудовскую Аравию.

"Я с большим удовольствием наблюдал за теплой дружеской беседой [президента РФ] Владимира Владимировича [Путина] и уважаемого [наследного принца Саудовской Аравии] Мухаммеда Бен Салмана Аль Сауда. Своим заявлением Владимир Владимирович обозначил четкий курс, следуя которому Россия будет наращивать сотрудничество с арабским миром по многим экономическим направлениям. Считаю это очень правильным и своевременным решением", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, Мухаммед Бен Салман заверил, что Саудовская Аравия и впредь будет использовать все возможности для взаимовыгодного сотрудничества с Россией.

"Я очень рад, что сегодня, в период глобальных международных перемен, Королевство Саудовская Аравия является надежным другом России. Благодаря проведенной грамотной внешней политике президентом России и принятым им решениям нам удалось не только сохранить, но и значительно укрепить дружбу с ближневосточными странами", - добавил Кадыров.

Как отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин и саудовский кронпринц детально "сверили часы" по вопросам общих интересов стран.