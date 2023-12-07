Антонов назвал недопустимой риторику Вашингтона о возможности столкновения ВС США и РФ

Посол России в Соединенных Штатах подчеркнул, что "Вашингтон и его ненасытный ВПК являются прямыми бенефициарами кровопролития на Украине"

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Провокационная риторика Вашингтона о возможности прямого столкновения вооруженных сил США и РФ недопустима для ответственной ядерной державы. Об этом заявил в среду посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

"В попытке подлить масла в огонь украинской войны "по доверенности" здесь окончательно потеряли связь с реальностью, с легкостью рассуждая о вероятности прямого столкновения вооруженных сил наших стран. Такого рода провокационная риторика недопустима для ответственной ядерной державы", - подчеркнул дипломат. Он прокомментировал утверждения властей США о том, что Россия якобы не остановится в случае победы на Украине и вторгнется в одно из государств НАТО и это создаст предпосылки для прямого столкновения российских и американских вооруженных сил.

"Когда речь заходит о нашей стране, местные власти не гнушаются любого мифотворчества и тиражирования опасной лжи: будь то инспирированные Западом постановочные "зверства" в Буче или якобы планы применения Россией ядерного оружия в ходе специальной военной операции на Украине, - указал посол. - Такие страшилки фабрикуются, чтобы оправдать перед налогоплательщиками и трезвомыслящими политическими силами баснословные траты на "сдерживание" Российской Федерации".

"Подчеркну: Вашингтон и его ненасытный ВПК являются прямыми бенефициарами кровопролития на Украине. Тому подтверждение - выделенный сегодня 52-й по счету пакет вооружений на нужды обезумевших неонацистов в Киеве. Не пора ли местным властям одуматься и перестать сеять хаос по всему миру лишь бы уберечь от заката американскую гегемонию?" - подчеркнул Антонов.

Президент США Джо Байден в среду предположил, что Россия после возможной победы на Украине может вторгнуться в какую-то страну НАТО, а это втянет Соединенные Штаты в конфликт.