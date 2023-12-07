Слуцкий предложил маркировать видеоигры, содержащие внутриигровые покупки

Поводом тому стали обращения россиян, в которых выражается обеспокоенность о том, что в играх все чаще стали присутствовать игровые механики, побуждающие тратить деньги для достижения игрового прогресса

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо на имя главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) РФ Максута Шадаева с просьбой ввести специальную маркировку для детских видеоигр, содержащих внутриигровые покупки. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

Поводом для написания письма стали многочисленные обращения россиян, поступающие в адрес партии, в которых выражается обеспокоенность о том, что в играх все чаще стали присутствовать игровые механики, побуждающие тратить деньги для достижения игрового прогресса.

Слуцкий убежден, что таким образом "по сути реализуется принцип работы азартных игр, когда игроку предлагается купить не конкретную внутриигровую ценность, а лишь возможность ее получения с определенным шансом". Также политик отметил, что нередки случаи, когда "дети втайне от родителей тратят десятки, а иногда и сотни тысяч рублей на совершение внутриигровых покупок, не понимая, в силу возраста, последствия таких затрат для семьи".

Как пояснил в беседе с ТАСС Слуцкий, дети, у которые еще только формируется критическое мышление, не способны понять, что игровая механика подводит их к совершению покупок ради открытия новых уровней, способностей или персонажей. "Неосознанно у детей возникает зависимость, и они готовы тратить не только свои карманные, но и родительские деньги ради очередного "лутбокса". Такие игры со встроенными покупками должны быть промаркированы, чтобы пользователи при установке понимали скрытые опасности попасть в зависимость", - добавил он.

"В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос введения специальной маркировки для детских видеоигр, содержащих внутриигровые покупки, а также разработки дополнительных механизмов родительского контроля или ограничительных мер, в случае совершении несовершеннолетними таких внутриигровых покупок", - написал Слуцкий в письме.