Посол КНР в Москве заявил, что Россия поддерживает позицию Китая по тибетскому вопросу

Чжан Ханьхуэй также отметил, что Москва и Пекин оказывают друг другу твердую поддержку по вопросам, затрагивающим ключевые взаимные интересы, совместно защищают международную справедливость

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Поддержка позиции Пекина в ситуации вокруг Тибетского автономного округа со стороны Москвы свидетельствует о взаимопонимании России и КНР по международным аспектам, затрагивающим ключевые интересы двух стран. Об этом заявил посол Китая Чжан Ханьхуэй.

"Россия понимает и поддерживает позицию Китая по вопросам, связанным с Сицзаном (здесь и далее по тексту - транскрипция названия Тибет с китайского языка - прим. ТАСС), поддерживает усилия Китая по обеспечению мира, стабильности, процветания и развития Сицзана", - говорится в его специальной колонке для ТАСС.

Дипломат также отметил, что Россия и Китай оказывают друг другу твердую поддержку по вопросам, затрагивающим ключевые взаимные интересы, совместно защищают международную справедливость. "Под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения переживают лучший период в истории своего развития", - подчеркнул Чжан Ханьхуэй.

Он обратил внимание, что в последние месяцы Москва и Пекин провели ряд мероприятий по обмену в области культуры, религии, экономики и торговли, благодаря чему представители различных кругов общества России, в частности, "получили уникальную возможность глубже узнать и понять Сицзан".

"В августе этого года китайская буддийская делегация приняла участие в Международном буддийском форуме "Традиционный буддизм и вызовы современности", проходившем в Улан-Удэ, и достигла ряда договоренностей с российскими коллегами по углублению обмена в области буддийской медицины и культуры, - продолжил посол. - В октябре в Китайском культурном центре в Москве с успехом прошла "Неделя культуры Сицзана".

Тибетский вопрос

Тибетский автономный район - один из пяти национальных автономных районов Китая, он расположен на юго-западе Китая. В настоящее время регион населяют 3,6 млн человек, 95% из них - тибетцы. Китайские власти считают духовного лидера тибетцев Далай-ламу XIV Тензина Гьяцо сепаратистом, деятельность которого направлена на раскол страны. Политика КНР основывается на формуле: Тибет во все времена был составной частью Китая, поэтому не может быть и речи о существовании "тибетского вопроса". Китай выступает против любых контактов зарубежных государств с "правительством Тибета в изгнании", против того, чтобы какая-либо страна создавала благоприятные условия далай-ламе для его "сепаратистской деятельности". Россия неизменно признает, что Тибет - неотъемлемая часть Китая.