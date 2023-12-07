Патрушев обсудил на Шри-Ланке вопросы международной безопасности

Состоялся обмен мнениями по вопросам российско-ланкийского сотрудничества в сфере безопасности и обороны, взаимодействия между правоохранительными органами, спецслужбами и военными ведомствами

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе визита на Шри-Ланку провел встречу с первым заместителем министра обороны этой страны Камалом Гунаратне и обсудил с ним вопросы региональной и международной безопасности.

"Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился в городе Коломбо с первым заместителем министра обороны Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Камалом Гунаратне", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата российского Совбеза. Отмечается, что в ходе встречи были "обсуждены проблемы региональной и международной безопасности".

Кроме того, состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам российско-ланкийского сотрудничества в сфере безопасности и обороны, взаимодействия между правоохранительными органами, спецслужбами и военными ведомствами. Как сообщили в аппарате СБ РФ, стороны подтвердили настрой на укрепление российско-ланкийских отношений на основе принципов равенства, взаимоуважения и учета интересов двух стран.

В переговорах также участвовали представители Минобороны, МИД и аппарата российского Совбеза.