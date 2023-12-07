На Шри-Ланке прошли российско-ланкийские консультации по линии спецслужб

Стороны выразили заинтересованность в обмене опытом по противодействию кибер- и наркопреступности

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российско-ланкийские консультации c участием представителей правоохранительных органов и спецслужб двух государств состоялись на Шри-Ланке.

"Состоялись российско-ланкийские консультации c участием представителей правоохранительных органов и спецслужб двух стран", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза (СБ) РФ. С российской стороны в них участвовали представители МВД, ФСБ, МИД и аппарата СБ.

Отмечается, что "стороны выразили заинтересованность в обмене оперативно значимой информацией и опытом противодействия кибер- и наркопреступности, борьбы с экстремизмом, незаконной торговлей оружием, людьми и нелегальной миграцией".

Представители министерств экономического развития, промышленности и торговли, сельского хозяйства, энергетики и транспорта, прибывшие в составе российской делегации, также провели отдельные встречи со своими ланкийскими коллегами.