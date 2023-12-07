Матвиенко заявила, что избирательная система лишена "суррогатных электоральных механизмов"

Она основана на прямом волеизъявлении российских избирателей, сообщила спикер Совета Федерации

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Избирательная система РФ лишена "суррогатных электоральных механизмов", она основана на прямом волеизъявлении российских избирателей. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рассмотрения на заседании палаты постановления об объявлении выборов президента РФ.

"Наша избирательная система, к счастью, лишена характерных для ряда стран, самолично провозгласивших себя образцом демократии, суррогатных электоральных механизмов и основана на непосредственном прямом волеизъявлении миллионов российских избирателей", - сказала спикер, заметив, что в это число теперь входят и жители новых регионов.

По мнению председателя СФ, "выборы станут кульминацией воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией".

Матвиенко подчеркнула, что выборы президента - "это всегда важнейшее событие политической жизни страны, которое во многом будет определять вектор будущего развития России". "И надо понимать, что выборы - это не просто некая политическая процедура, а в первую очередь это наивысшее проявление принципа народовластия, лежащего в основе российской государственности, да и, можно сказать, всей тысячелетней российской цивилизации", - отметила она.

Спикер Совфеда обратила внимание на то, что, "несмотря на непростые внешние обстоятельства, на попытки противника ослабить Россию", разрушить экономику РФ, посеять разлад в российском обществе, все права и свободы граждан, конституционные ценности гарантированы. "И именно народу России, нашим гражданам, предстоит выбрать главу государства прямо и всенародно", - подчеркнула Матвиенко.