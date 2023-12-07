Совфед назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года

Сенаторы приняли решение единогласно

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации принял на пленарном заседании постановление о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года, оно вступит в силу с момента официального опубликования.

"Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации постановляет назначить выборы президента Российской Федерации на 17 марта 2024 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования", - говорится в документе. Решение принято единогласно. За него проголосовали 162 сенатора.

Как рассказал ТАСС глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, вступление постановления Совета Федерации в силу фактически даст старт избирательной кампании. Кроме того, сенатор уточнил, что Центризбирком России может принять решение о проведении многодневного голосования не позднее чем в 10-дневный срок со дня публикации решения о назначении выборов. Такое решение пересмотру не подлежит.

Согласно избирательному законодательству, решение о дате выборов принимает Совет Федерации. Верхняя палата парламента назначает дату голосования не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня выборов.