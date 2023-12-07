ЦИК заявил, что выборы президента впервые пройдут в токсичной геополитической обстановке

Центризбирком готов их провести так, как ждет российский народ, отметила председатель ведомства Элла Памфилова

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Выборы президента России впервые будут проходить в столь токсичной геополитической обстановке, ЦИК РФ готов их провести так, как ждет российский народ. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на пленарном заседании Совета Федерации.

"Впервые в истории новой России выборы будут проходить в столь токсичной геополитической атмосфере, когда сброшены все маски, рухнули останки дряхлых демократических декораций <…>. Хочу заверить вас, что избирательная система нашей страны обладает мощным запасом прочности для того, чтобы организовать и провести грядущие выборы именно так, как этого требует и ждет наш народ, потому что для нас народ - это главный судья", - сказала Памфилова.

Кроме того, она отметила, что Россия, оберегая национальную идентичность, безопасность и независимость, "предпочла свой путь развития, свой многонациональный русский мир". "Грядущие выборы во многом будут гарантом укрепления развития России, ее победы в этой беспощадной геостратегической битве. Фактически это выбор, определяющий, быть или не быть государству российскому. Сильному, независимому и мощному", - подчеркнула глава ЦИК РФ.

Совет Федерации в четверг принял на пленарном заседании постановление о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года, оно вступит в силу с момента официального опубликования. Согласно избирательному законодательству, решение о дате выборов принимает Совет Федерации. Верхняя палата парламента назначает дату голосования не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня выборов.