ЦИК 8 декабря рассмотрит вопрос о трехдневном голосовании на президентских выборах

По словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, планируется провести голосование 15, 16 и 17 марта

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. ЦИК в пятницу рассмотрит проект постановления о трехдневном голосовании на выборах президента РФ в марте 2024 года. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"На основе социологических исследований, на основе широких консультаций с нашими коллегами в регионах, на основе обсуждения длительного с моими коллегами по ЦИК завтра будет рассмотрен проект голосования в течение трех дней - 15, 16 и 17 марта", - сказала Памфилова в Совете Федерации.

Она отметила, что это "запрос избирателей, которые оценили эту форму голосования".

Ранее Совет Федерации принял на пленарном заседании постановление о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года, оно вступит в силу с момента официального опубликования.