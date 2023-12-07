ЦИК до 12 декабря примет решение о проведении выборов президента в новых регионах

В Центризбиркоме планируют провести консультации по этому вопросу с силовыми ведомствами

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК РФ) до 12 декабря и после проведения консультаций с силовыми ведомствами примет решение о возможности проведения выборов президента РФ в четырех новых регионах. Об этом журналистам сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"До 12 декабря мы должны принять такое решение о возможности проведения выборов [в новых регионах] в условиях военного положения. Все будет точно так же, как мы и принимали в единый день голосования в сентябре. Решение проводить или не проводить выборы мы сможем принять после того, как проведем соответствующие консультации с ФСБ, Минобороны и другими силовыми ведомствами", - сказала Памфилова.

Если ЦИК примет положительное решение по этому вопросу, позже будет принят порядок проведения в этих регионах выборов, добавила она.

Совет Федерации принял на пленарном заседании постановление о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года, оно вступит в силу с момента официального опубликования. Согласно избирательному законодательству, решение о дате выборов принимает Совет Федерации. Верхняя палата парламента назначает дату голосования не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня выборов.