Косачев назвал убийство Кивы актом гостерроризма, за которым стоит Украина

Вице-спикер палаты Совфеда отметил, что этот инцидент был политическим

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Убийство экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы было политическим, это акт государственного терроризма, за которым стоят власти Украины. Об этом на заседании Совета Федерации заявил вице-спикер палаты Константин Косачев.

По его словам, из открытых источников "уже известно, что это дело рук Главного управления разведки Министерства обороны Украины". "Таким образом, речь идет о политическом убийстве, речь идет о террористическом акте. Более того, это, вне всякого сомнения, акт государственного терроризма, за которым стоят украинские власти", - сказал сенатор.

Косачев заметил, что речь идет об "очередном преступлении украинских властей", напомнив о гибели людей в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года, об уничтожении мирного населения в Донбассе, убийствах политических деятелей юго-востока Украины, включая первого главу ДНР Александра Захарченко, а также граждан России, в том числе Владлена Татарского и Дарьи Дугиной.

"То, что киевский режим преступен по своей сущности, не вызывает никакого сомнения. Сам государственный переворот 2014 года был преступлением против конституции и народа Украины", - продолжил вице-спикер, заметив, что за все эти годы ни одно из таких террористических деяний Киева "не нашло хоть малейшей оценки, хоть малейшего осуждения со стороны тех международных структур, которые призваны по своему статусу, своему уставу давать оценки действиям государств в таких ситуациях и принимать меры по защите тех людей, которые оказываются под прицелом террористических структур, в данном случае - структур киевского режима".

Косачев в связи с этим призвал к осуждению убийства Кивы международным сообществом. "С нашей точки зрения, эта ситуация обязательно требует дальнейших действий всего международного сообщества. В данном случае, конечно же, должно быть решительным образом осуждено убийство Ильи Кивы", - резюмировал он.