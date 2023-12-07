7 декабря, 07:42,
обновлено 7 декабря, 08:40

Матвиенко назвала беспредельщиками убийц Кивы

По словам председателя Совета Федерации, убийцы "открыто, цинично в этом признаются с улыбками на лицах"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала полными беспредельщиками убийц экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, которые открыто признаются в этом.

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"Просто беспредельщики полные. Причем открыто, цинично в этом признаются с улыбками на лицах", - сказала спикер Совфеда.

6 декабря в Киву во время прогулки по территории парка, прилегающего к коттеджному поселку, где он проживал, неизвестный произвел несколько выстрелов. От полученных ранений он погиб на месте. Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты две пистолетные гильзы, патрон и другие предметы. 

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