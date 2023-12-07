ГД приняла обращение к ООН о нарушении Украиной Конвенции о правах ребенка

В нем в том числе отмечается, что в результате преступных действий Киева "был нарушен целый ряд норм Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 года, в том числе гарантирующих право на жизнь, здоровое развитие, свободу совести, мысли, взглядов, мнений и религиозных убеждений, образование и использование родного языка"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла обращение российского парламента к ООН, парламентам мира и межпарламентским организациям в связи с нарушением положений Конвенции о правах ребенка в результате преступных действий Украины.

Документ подготовили думский комитет по международным делам и вице-спикер палаты Анна Кузнецова. В нем депутаты Госдумы и сенаторы призывают дать правовую и морально-этическую оценку преступлениям Украины в отношении детей, а также взаимодействовать с российской парламентской комиссией по расследованию преступлений Киева против детей.

Также в обращении отмечается, что в результате преступных действий Украины было нарушено несколько норм Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 года, в том числе гарантирующих право на жизнь, здоровое развитие, свободу совести, мысли, взглядов, мнений и религиозных убеждений, образование и использование родного языка. Ранее обращение было принято на заседании Совета Федерации.