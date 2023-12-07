СФ одобрил закон об установлении единой формы анкеты для поступающих на госслужбу

Контракт с государственным или муниципальным служащим может быть расторгнут по инициативе работодателя, если при поступлении на службу или в период ее прохождения были предоставлены подложные документы или заведомо ложные сведения

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который устанавливает единую форму анкеты, представляемой при поступлении на государственную или муниципальную службу.

Согласно закону, форму такой анкеты, а также перечень включаемых в нее сведений, порядок и сроки их актуализации будет устанавливать президент РФ.

Закон обязывает государственных и муниципальных служащих в письменной форме сообщать обо всех ставших им известными изменениях сведений, содержащихся в анкете, а также дает право представителю нанимателя проводить проверку достоверности представленных данных.

Контракт с государственным или муниципальным служащим может быть расторгнут по инициативе работодателя, если при поступлении на службу или в период ее прохождения были предоставлены подложные документы или заведомо ложные сведения.

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.