СФ одобрил закон о наделении консульств полномочием по оформлению нотариальных документов

Согласно российскому законодательству, изготовленный нотариусом электронный документ имеет ту же юридическую силу, что и документ на бумажном носителе, равнозначность которого удостоверена нотариусом

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который наделяет консульских работников дополнительным полномочием по удостоверению равнозначности электронного и бумажного документов.

Соответствующие изменения вносятся в Основы законодательства РФ о нотариате и в закон "Консульский устав Российской Федерации".

Как отмечается в сопроводительных документах к закону, в последнее время в МИД России и входящие в его систему дипломатические представительства и консульские учреждения поступают многочисленные обращения от российских граждан и организаций о трудностях, с которыми зачастую сталкиваются заявители при передаче оригиналов нотариально оформляемых в загранучреждениях на бумажных носителях документов на территорию России. "Для урегулирования обозначенной проблемы законом предлагается расширить полномочия консульских должностных лиц в сфере нотариата, наделив их также полномочиями по удостоверению равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе", - говорятся в документе.

Согласно российскому законодательству, изготовленный нотариусом электронный документ имеет ту же юридическую силу, что и документ на бумажном носителе, равнозначность которого удостоверена нотариусом. Изготовление электронного документа для удостоверения его равнозначности будет производиться консульским должностным лицом в том же порядке, как это осуществляется нотариусами в Российской Федерации, - путем изготовления электронного образа документа на бумажном носителе и подписания его квалифицированной электронной подписью этого консульского сотрудника.

Закон содержит положение о вступлении его в силу с 1 июля 2024 года. Это необходимо, как отмечают разработчики документа, для модернизации программного обеспечения МИД России и загранучреждений, чтобы обеспечить техническую возможность совершения квалифицированной электронной подписи на электронных нотариальных документах, которые будут изготавливать консульские должностные лица.