ЦИК связал многодневное голосование с расширением избирательных возможностей граждан

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова отметила, что сама выступает за эту форму голосования

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Многодневное голосование на выборах способствует расширению избирательных возможностей россиян. Об этом журналистам заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Совет Федерации принял на пленарном заседании постановление о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года, оно вступит в силу с момента официального опубликования. Во время выступления в верхней палате парламента Памфилова сообщила, что 8 декабря на заседании комиссии будет рассмотрен проект постановления о трехдневном голосовании на выборах главы государства (15-17 марта). В разговоре с журналистами глава ЦИК заявила, что сама выступает за эту форму голосования.

"Ну конечно, [выступаю за трехдневное голосование], просто потому что мы знаем, насколько людям пришлась по душе эта форма голосования. Она предоставляет людям [право] планировать свое время и расширяет избирательные возможности наших граждан", - заявила Памфилова.

Также глава ЦИК напомнила, что трехдневное голосование в России применялось еще в 1917 году на выборах во Всероссийское учредительное собрание, тогда оно проводилось 12-14 ноября. "Вы знаете, что трехдневное голосование применялось в 1917 году при выборах депутатов [Всероссийского] учредительного собрания. И некоторые партии, которые выступают категорически против [многодневного голосования], должны оглянутся на своих предшественников", - добавила она.

Говоря о готовности избирательной системы к предстоящим выборам, глава ЦИК заявила, что она полностью готова. "Потому что эти выборы важны как никогда - это не просто выборы, по их итогу мы поймем, быть или не быть российскому государству, быть нам самыми мощными и независимыми или нет. Система полностью мобилизована. Ее членов, несмотря на разные политические взгляды, объединяет общее чувство патриотизма и понимание, что мы должны действовать как единый кулак", - сказала она.