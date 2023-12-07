Дедлайн по выдвижению возможных кандидатов в президенты назначили на 1 января

Крупнейшие политические партии России уже объявили даты своих съездов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Возможные кандидаты на пост президента России, включая Владимира Путина, если он решит баллотироваться, могут быть выдвинуты в срок до 1 января 2024 года включительно. Это следует из норм федерального закона о выборах президента РФ.

Утром Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года, постановление уже опубликовано.

Согласно закону, не позднее чем через 25 дней, то есть в этом случае - до 1 января, политические партии могут предоставить в ЦИК решения своих съездов о выдвижении кандидатов. Для самовыдвиженцев отводится срок в 20 дней, в этом случае - до 27 декабря. Им нужно прислать ходатайство о регистрации группы избирателей - не менее 500 граждан, поддерживающих кандидата.

Крупнейшие политические партии России уже объявили даты своих съездов: "Единая Россия" проведет его 17 декабря, ЛДПР - 19 декабря, КПРФ и "Справедливая Россия - За правду" (СЗРП) - 23 декабря. Причем СРЗП заявила, что планирует поддержать Владимира Путина в случае его участия в выборах.

Действующий глава государства имеет право баллотироваться на новый срок полномочий, но пока не объявлял о своем решении. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "До сих пор пока никаких заявлений Путина не было, поэтому здесь давайте наберемся терпения".

О потенциальной готовности участвовать в президентских выборах уже говорили основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, подмосковный депутат Борис Надеждин.