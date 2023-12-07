Путин: Запад пытается искусственно сдержать рост "глобальной периферии"

Президент напомнил о прибегании Запада к санкционным ограничениям, раскачивании политической ситуации в ряде стран и провоцировании конфликтов в целом ряде регионов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Западные страны пытаются искусственно сдержать рост "глобальной периферии", которую они привыкли использовать как колонию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!"

"Элиты западных стран, те, которые оказались наверху этого процесса, пытаются его затормозить, искусственно сдержать рост, как они считают, на глобальной периферии, которую привыкли эксплуатировать, использовать как ресурс, как источник ренты, просто как колонию", - сказал глава российского государства.

Путин напомнил о прибегании Запада к санкционным ограничениям, раскачивании политической ситуации в ряде стран и провоцировании конфликтов в целом ряде регионов.