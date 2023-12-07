Посол РФ поздравил заместителя гендиректора МИД Израиля с назначением послом в Москве

В ходе их встречи также "были подробно рассмотрены актуальные темы двусторонней повестки дня, в том числе вопросы сохранения российского и христианского духовного и культурного наследия на Святой земле"

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 декабря. /ТАСС/. Посол России в Израиле Анатолий Викторов обсудил актуальные темы двусторонней повестки с заместителем генерального директора израильского МИД Симоной Гальперин и поздравил ее с назначением послом Израиля в России. Об этом сообщило посольство РФ в Тель-Авиве.

"7 декабря состоялась рабочая встреча посла России Анатолия Викторова с заместителем генерального директора Министерства иностранных дел Израиля Симоной Гальперин", - говорится в сообщении. Викторов "поздравил Гальперин с назначением послом Израиля в России" и пожелал ей "дальнейшей успешной работы в интересах развития российско-израильских отношений", добавили в российском дипломатическом представительстве.

В ходе встречи "были подробно рассмотрены актуальные темы двусторонней повестки дня, в том числе вопросы сохранения российского и христианского духовного и культурного наследия на Святой земле", сторонами "был констатирован обоюдный настрой на поддержание конструктивного характера двусторонних связей при взаимном учете национальных интересов стран", продолжили в посольстве РФ.