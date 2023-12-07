Новым сенатором от Нижегородской области будет Ольга Щетинина

Как уточнил глава региона Глеб Никитин, второй кандидат - председатель законодательного собрания Евгений Люлин продолжит работу на своем посту

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции "Единой России" Ольга Щетинина станет сенатором от исполнительной власти региона. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил во время прямой линии. Предыдущий представитель региона в верхней палате парламента Владимир Лебедев умер 30 ноября, 7 декабря СФ прекратил его полномочия в связи со смертью.

Отвечая на вопрос, кто станет новым членом Совета Федерации, Никитин отметил, что тройка его кандидатов в сенаторы на выборах формировалась "вдумчиво и осознанно". "Потому из этих двух [оставшихся после смерти Лебедева] кандидатур считаю правильным выбрать и предложить будущего сенатора. Ольга Владимировна [Щетинина]. Она провела просто огромнейшую работу как руководитель фракции партии "Единая Россия", как заместитель председателя законодательного собрания, набралась огромного опыта, и думаю, что [она] будет максимально полезной нам в качестве сенатора от исполнительной власти", - сказал глава региона.

Перед сентябрьскими выборами губернатора Никитин включил в список кандидатов в сенаторы Владимира Лебедева, Евгения Люлина и Ольгу Щетинину. Сегодня глава региона отметил, что председатель законодательного собрания Евгений Люлин продолжит работу на своем посту.