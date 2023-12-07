Путин рассказал Раиси, как хотел заехать в Тегеран по дороге в ОАЭ

6 декабря Путин побывал в Объединенных Арабских Эмиратах и в Саудовской Аравии

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретился с иранским коллегой Эбрахимом Раиси в Кремле. Открывая переговоры, российский лидер рассказал собеседнику шутливую историю, как накануне был готов заехать в Иран, продлив тем самым ближневосточную командировку и приблизив встречу.

"Уважаемый господин президент, очень рад вас видеть в Москве. Вчера, знаете, я был там в регионе в соседнем. К коллегам пролетал прямо над территорией вашей страны и хотел вообще приземлиться и прямо в Тегеране встретиться. Но мне говорят: "Уже президент собрался вылетать в Москву", - смеясь, сообщил Путин. Раиси отреагировал на это дружеской улыбкой и сообщил Путину, что самолет российского лидера были бы готовы принять в Тегеране.

6 декабря Путин побывал в Объединенных Арабских Эмиратах и в Саудовской Аравии.