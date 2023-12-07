Путин указал, что сотрудничество с Ираном развивается по разным направлениям

Президент России отметил, что Москва и Тегеран сотрудничают в том числе в области образования

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Сотрудничество Москвы и Тегерана развивается по разным направлениям - от энергетики до образования. На это обратил внимание президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

"У нас большие инфраструктурные проекты. Мы давно уже обсуждаем, а сейчас перешли к практической реализации строительства железной дороги Север - Юг. Работаем, естественно, традиционно в области энергетики", - перечислил он сферы взаимодействия.

Путин отметил, что Москва и Тегеран сотрудничают также и в области образования. "В сфере образования [идет сотрудничество], у нас учится большое количество иранских студентов", - сказал он.

Президент РФ обратил внимание, что в октябре в Москве проходила иранская выставка. "И мы сами удивились тому, какой интерес она вызвала у российской части, - признался он. - Коллеги из правительства говорят - было не протолкнуться. Желающих побывать, посмотреть, пообщаться с коллегами было очень много".