РФ на инаугурации Милея в Аргентине будет представлять посол

Речь идет о Дмитрии Феоктистове

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 декабря. /ТАСС/. Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов будет представлять страну на инаугурации избранного лидера южноамериканской страны Хавьера Милея. Об этом сообщили ТАСС в диппредставительстве.

"Принято решение, что нашу страну будет представлять чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Аргентине Дмитрий Феоктистов в качестве представителя президента России", - сказали в посольстве.

Как сообщили в дипмиссии, приглашение принять участие в церемонии было направлено в адрес российских властей по линии МИД Аргентины. Инаугурация состоится 10 декабря.

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой. В ходе предвыборной кампании Милей заявлял, что не намерен продвигать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними.