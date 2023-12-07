Россия вместе с КНР и ОАЭ запросила срочное заседание СБ ООН по ситуации в Газе

Оно начнется 8 декабря, в 18:00 мск, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский

ООН, 7 декабря. /ТАСС/. Россия вместе с КНР и ОАЭ запросила на 8 декабря срочное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с эскалацией ситуации в секторе Газа. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"С учетом крайне тревожной эскалации ситуации в Газе мы вместе с эмиратцами и китайцами запросили срочное заседание Совбеза ООН. Оно начнется завтра, 8 декабря, в 10:00 по Нью-Йорку (18:00 мск - прим. ТАСС)", - написал он в Telegram-канале.

Полянский отметил, что ожидается "доклад генсекретаря ООН [Антониу Гутерриша], направившего накануне письмо председателю СБ в соответствии со статьей 99 Устава ООН".

Ранее Полянский заявил, что западные страны в упор не видят гуманитарную катастрофу в Газе, предпочитая собирать встречи СБ ООН по Украине. По его словам, это выглядит цинично. Ухудшающаяся гуманитарная ситуация в анклаве, по мнению Запада, не повод для обсуждения этого вопроса в Совете Безопасности ООН, поскольку это невыгодно в геополитическом плане и представляет в неблагоприятном свете их стратегического союзника, указал Полянский.