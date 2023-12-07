В СБ РФ заявили об угрозе судам от украинских мин после недавнего шторма в Черном море

По словам заместителя секретаря Совета безопасности РФ Михаила Попова, Киев и Вашингтон молчат о том, что своими действиями они превратили черноморский бассейн в крайне опасный для судоходства регион на многие годы

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Мины, установленные украинскими военными в Черном море, рассеяло после недавнего шторма, и это несет угрозу гражданским судам. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью "Комсомольской правде".

"Высота волн тогда доходила до 9 метров. Этот сильнейший за последние десятилетия шторм разорвал сетки бонов и, вероятнее всего, рассеял минные поля, установленные украинскими военными. Это грозит большой опасностью для гражданских судов", - сказал замсекретаря Совбеза, отвечая на вопрос о том, мог ли шторм на Черном море освободить украинские мины.

Попов отметил, что все это произошло в те дни, когда госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсуждали в Брюсселе вопрос открытия судоходства в Черном море.

"Американцы и их киевские марионетки молчат о том, что своими совместными действиями они превратили черноморский бассейн в крайне опасный для судоходства регион на многие годы", - подчеркнул Попов. По его мнению, это окажет негативное влияние на экономику всех причерноморских государств.

Замсекретаря Совбеза указал, что его прошлогодние прогнозы о том, что выставленные украинскими военными мины могут быть сорваны штормами "более чем подтвердились". Он обратил внимание, что оторвавшиеся мины были обнаружены у берегов Румынии и Болгарии, а также вблизи Босфора. "Парадоксально, но их первыми жертвами стали украинские же суда: лоцманский катер "Орлик" и плавкран, который шел этого "Орлика" поднимать со дна", - отметил Попов.

Впоследствии, добавил замсекретаря Совбеза, список инцидентов с минами стал только расти, в том числе в феврале этого года "рванула неизвестная мина у побережья Батуми". По его словам, в июле российский военный корабль "Сергей Котов" обнаружил сорванную мину в 180 км от пролива Босфор, уже в сентябре этого года в 16 милях от побережья Румынии пострадало судно "Сиама", в октябре в устье Дуная "на мину наскочило" турецкое судно, а в ноябре - судно с либерийским флагом, которое везло украинское зерно из одесского порта "Южный".