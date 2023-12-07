Путин и Раиси продолжили переговоры в Кремле в формате рабочего обеда

В переговорах принимают участие делегации двух стран

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси продолжили переговоры в Кремле в формате рабочего обеда. В переговорах принимают участие делегации двух стран.

До этого Путин и Раиси провели беседу в узком составе.

В предыдущий раз Путин и Раиси встречались в сентябре 2022 года в Самарканде на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Там у лидеров состоялись двусторонние переговоры, в ходе которых, в частности, отмечалось, что позиции Москвы и Тегерана по многим международным вопросам близки или совпадают, а сотрудничество двух государств продолжает развиваться по всем направлениям.