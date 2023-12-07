Представители стран СНГ обсудили проблематику контроля над обычными вооружениями в Европе

В МИД России отметили, что на заседании была "подтверждена готовность государств - участников СНГ продолжить работу в рамках СККР по укреплению взаимодействия для обеспечения прочного мира и международной безопасности"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Представители стран Содружества Независимых Государств (СНГ) обсудили на заседании Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения (СККР) военно-политические аспекты измерения безопасности в регионе ОБСЕ и проблематику контроля над обычными вооружениями в Европе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам состоявшейся 6 декабря встречи в Москве.

Как информировали в российском дипведомстве, в заседании приняли участие представители Азербайджана (в качестве наблюдателя), Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и исполнительного комитета СНГ.

"Состоялся развернутый обмен мнениями по военно-политическим аспектам измерения безопасности в регионе ОБСЕ, проблематике контроля над обычными вооружениями в Европе, включая меры укрепления доверия и безопасности, а также по взаимодействию на этих направлениях в рамках венских переговорных форумов", - сообщили в ведомстве.

В МИД РФ отметили, что на заседании была "подтверждена готовность государств - участников СНГ продолжить работу в рамках СККР по укреплению взаимодействия для обеспечения прочного мира и международной безопасности".