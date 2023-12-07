Песков сообщил о завершении продлившихся пять часов переговоров Путина и Раиси

Эти переговоры завершили целую серию встреч по Ближнему Востоку, которые состоялись у президента России в течение последних 48 часов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси завершили переговоры в Кремле, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Встреча продлилась более пяти часов.

"Да, завершились", - сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера.

В повестке были как двусторонние, так и международные темы. В том числе Путин и Раиси обсуждали ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.

Эти переговоры завершили целую серию встреч по Ближнему Востоку, которые состоялись у российского лидера в течение последних 48 часов. Так, вчера Путин посетил с визитами Абу-Даби и Эр-Рияд, где побеседовал с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

7 декабря президент РФ на полях форума "Россия зовет!" пообщался с наследным принцем, министром молодежи, культуры и спорта Омана Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом.