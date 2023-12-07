В Думу внесли поправки в КоАП о штрафах до 700 тыс. рублей за треш-стримы

Речь идет о незаконном распространении в интернете фото- и видеоматериалов с демонстрацией жестокости

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий введение административных штрафов до 700 тыс. рублей за незаконное распространение в интернете фото- и видеоматериалов с демонстрацией жестокости, в том числе за так называемые треш-стримы. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Статья 13.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях (злоупотребление свободой массовой информации) дополнена положениями об установлении ответственности за незаконное распространение в интернете фото- и видеоматериалов "с изображением противоправных деяний, совершенных с жестокостью, их последствий, призывы к совершению указанных деяний из корыстных, хулиганских побуждений, а равно по мотивам расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния".

За такие правонарушения устанавливается наказание в виде штрафа в размере от 200 тыс. до 600 тыс. рублей с конфискацией оборудования, использованного для изготовления таких материалов. Для должностных лиц штраф составит от 300 тыс. до 700 тыс. рублей. В этом случае также будет предусмотрена конфискация оборудования.

Примечание к этой статье дополняется пунктом, по которому нововведения не будут распространяться на произведения науки, литературы, искусства, имеющие историческую, художественную или культурную ценность. Исключение делается и для материалов зарегистрированных СМИ, а также для фото- и видеоматериалов, предназначенных для использования в научных или медицинских целях, либо изучение которых предусматривается федеральными государственными образовательными стандартами или образовательными программами.

Под хулиганскими побуждениями будет пониматься "совершение правонарушения в целях нарушения общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу". Протоколы об административном правонарушении будут составлять должностные лица Роскомнадзора и полиции, рассматривать дела будет суд.

Авторами законопроекта выступили в том числе глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и его первый заместитель Ирина Рукавишникова, вице-спикеры Госдумы Анна Кузнецова, Петр Толстой, Борис Чернышов, Ирина Яровая, главы думских комитетов по информполитике и по молодежной политике Александр Хинштейн и Артем Метелев.