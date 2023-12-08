Единороссы проведут плановую ротацию состава генсовета на съезде партии 17 декабря

XXI съезд партии "Единая Россия" состоится на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" на своем съезде 17 декабря, помимо решений, касающихся президентских выборов, проведет плановое обновление состава генсовета. Об этом ТАСС сообщил замсекретаря генсовета партии Александр Сидякин.

XXI съезд партии "Единая Россия" пройдет 17 декабря на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. В последний раз съезд партии проводился в 2021 году.

"На съезде "Единой России", помимо поддержки кандидата на выборах президента, пройдет плановая ротация состава генсовета, поскольку мы обязаны ее проводить по уставу. Мы проведем ее, сохранив все пропорции, которые у нас были связанны с представительством первичных, местных отделений", - рассказал Сидякин, добавив, что обновлено будет 20% состава генсовета и под ротацию не попадут лица, находящиеся на руководящих должностях в партийном органе.

7 декабря Совет Федерации принял на пленарном заседании постановление о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года, оно вступит в силу с момента официального опубликования. Далее политические партии должны провести свои предвыборные съезды и официально выдвинуть кандидатов.