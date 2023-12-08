Памфилова заявила, что многодневное голосование становится традиционным для России

Председатель ЦИК также отметила, что трехдневное голосование гражданам РФ "пришлось по душе" по итогам прошедших региональных выборов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Голосование на выборах в течение трех дней становится традиционным для России, избиратели положительно оценивают это. Об этом на заседании Центризбиркома РФ заявила глава комиссии Элла Памфилова.

"Голосование в течение трех дней уже становится для нашей избирательной системы традиционным, да. Процесс еще идет, динамичный", - сказала глава ЦИК в ходе обсуждения проекта постановления о применении трехдневного голосования на выборах президента РФ в марте 2024 года.

По словам Памфиловой, трехдневное голосование гражданам РФ "пришлось по душе" по итогам прошедших региональных выборов. "Статистика по единым дням голосования в прошлом году и в этом году тоже говорит о приоритете применения трехдневного голосования", - добавила она.

7 декабря Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года.