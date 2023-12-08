ЦИК пообещал как можно быстрее начать информировать граждан РФ о выборах президента

Глава комиссии Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком постарается принять все необходимые нормативные документы быстро и оперативно

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Центризбирком РФ намерен как можно быстрее приступить к информированию граждан РФ о предстоящих в марте 2024 года выборах президента России. Об этом на заседании ЦИК сообщила глава комиссии Элла Памфилова.

"У нас сама по себе вся избирательная кампания длится не так долго, и мы хотели бы максимально быстро приступить к информированию наших граждан, чтобы дойти до каждого нашего потенциального избирателя, чтобы он полностью получил всю ту необходимую информацию, которая позволяет ему сделать свой выбор, позволяет ему определиться", - сказала Памфилова.

По ее словам, ЦИК постарается принять все необходимые нормативные документы быстро и оперативно.

7 декабря Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года.