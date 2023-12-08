В России выборы президента впервые будут многодневными

Они пройдут с 15 по 17 марта

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Центризбирком РФ на заседании принял постановление, согласно которому голосование на выборах президента России в марте 2024 года будет идти три дня - 15, 16 и в основной день 17 марта.

"Ставлю на голосование проект постановления о проведении голосования на выборах президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года, в течение трех дней", - объявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Также, согласно решению ЦИК, придомовое голосование на выборах президента РФ будет применяться в четырех новых регионах, Брянской, Курской и Белгородской областях, Крыму и Севастополе.

Как отметила до этого Памфилова, трехдневное голосование на выборах становится традиционным в РФ.