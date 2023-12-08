Памфилова заявила, что сейф-пакеты на выборах президента РФ получат усиленную защиту

По словам главы ЦИК, специальные марки будут изготовлены Гознаком

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Сейф-пакеты, в которых будут храниться заполненные бюллетени в ходе трехдневного голосования на выборах президента РФ, будут иметь дополнительную степень защиты, а тот, кто попробует провести с ними незаконные манипуляции, "получит сполна". Об этом на заседании Центризбиркома РФ заявила глава комиссии Элла Памфилова.

"Мы решили еще более их защитить, сделать дополнительную степень защиты, чтобы исключить, минимизировать всякого рода попытки, возможности и инсинуации. Хотя только ненормальный и сумасшедший попытается это сделать в условиях тотального видеонаблюдения и видеофиксации", - сказала глава ЦИК.

По ее словам, специальные марки будут изготовлены Гознаком. "Все секреты рассказывать не буду. Но скажу так - любая нечистоплотная рука, если она возникнет и попытается нечто проделать с этим сейф-пакетом, будет схвачена. И мало не покажется, предупреждаю заранее", - добавила Памфилова.

"А кто попытается - тот получит сполна, обещаю", - заключила она.

7 декабря Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года.