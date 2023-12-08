Пять партий смогут выдвигать кандидатов в президенты РФ без сбора подписей

Согласно постановлению ЦИК, к ним относятся "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР и "Новые люди"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании утвердил список из пяти парламентских политических партий, которые имеют право выдвигать кандидатов на выборы президента РФ без сбора подписей.

Совет Федерации 7 декабря назначил выборы президента на 17 марта, 8 декабря постановление было опубликовано в "Российской газете", после чего избирательная кампания официально началась.

Согласно постановлению ЦИК, в соответствии с законом от сбора подписей освобождены кандидаты от "Единой России", КПРФ, "Справедливой России - За правду", ЛДПР и партии "Новые люди". Представители от остальных партий для регистрации на выборах должны будут до 31 января собрать и сдать в ЦИК 100 тыс. подписей избирателей, самовыдвиженцы - 300 тыс.

Как сказал член ЦИК РФ Евгений Шевченко, всего выдвигать своих кандидатов на выборы президента имеют право 25 политических партий. "Также хочу проинформировать коллег о том, что в соответствии с законом "О выборах президента РФ" в любую избирательную комиссию региона может прийти оповещение о проведении собрания инициативной группы того или иного кандидата, лично или по электронной почте. В случае такого оповещения необходимо проинформировать ЦИК", - добавил он.