Предвыборная агитация в СМИ на выборах президента РФ начнется с 17 февраля

Она завершится в 00:00 15 марта, сообщила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Предвыборная агитация в СМИ на выборах президента РФ пройдет в период с 17 февраля до полуночи 15 марта. Об этом секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина сообщила на заседании комиссии.

"Агитационный период для кандидата начинается с момента представления им своего заявления о согласии баллотироваться в ЦИК России. Что касается агитации в СМИ, то она возможна за 28 дней до дня голосования и начнется с 17 февраля. Окончание всех видов агитаций - ноль часов по местному времени 15 марта, то есть первого дня голосования", - сказала Бударина.

Она добавила, что предвыборная агитация - "важнейший этап избирательной кампании" и может осуществляться различными способами - "путем распространения агитационных листовок, размещения баннеров и, конечно же, в СМИ. "Наше законодательство создает широчайшие возможности для агитации, главное при этом - соблюдать требования закона", - заключила Бударина.

7 декабря Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года.