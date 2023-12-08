Оверчук: РФ при председательстве в СНГ приложит максимум усилий для развития объединения

По словам вице-премьера, российская сторона предлагает "к реализации общую созидательную повестку, нацеленную на дальнейшее укрепление Содружества как интеграционного объединения, повышение его международного авторитета, повышение роли Содружества в мире"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Россия во время своего председательства в Содружестве Независимых Государств (СНГ) в 2024 году приложит максимум усилий для наращивания динамики развития объединения. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на заседании Экономического совета СНГ.

"Видим свою задачу в том, чтобы в год председательства Российской Федерации в Содружестве Независимых Государств приложить максимум усилий для наращивания той позитивной динамики развития Содружества Независимых Государств, которую оно демонстрирует в последние годы", - сказал он.

Вице-премьер РФ в этой связи отметил, что российская сторона предлагает "к реализации общую созидательную повестку, нацеленную на дальнейшее укрепление Содружества как интеграционного объединения, повышение его международного авторитета, повышение роли Содружества в мире". "Первоочередное внимание мы предлагаем уделять развитию интеграционных процессов в сфере продовольственной безопасности, энергетической безопасности, промышленной кооперации, транспортно-логистической связанности, экологии, инновации, цифровизации", - добавил Оверчук.

"Позвольте выразить уверенность, что совместно мы сможем развивать те положительные тенденции в различных сферах, которые у нас сегодня есть, и будем способствовать развитию наших стран, наших экономик", - заключил вице-премьер РФ, обратившись к присутствующим на заседании делегациям стран СНГ.

О заседании

8 декабря прошло 100-е заседание Экономического совета СНГ.

Всего Экономическим советом было рассмотрено свыше 1 600 вопросов интеграционной проблематики. Среди важнейших подготовленных документов - стратегии экономического развития на периоды до 2020 и до 2030 годов, договор о зоне свободной торговли, соглашение о свободной торговле услугами, межгосударственные программы инновационного сотрудничества до 2020 и до 2030 годов, перечень совместных мер реагирования на возникающие проблемы.