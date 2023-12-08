Путин заявил, что бойцы СВО развеяли миф о неуязвимости западной военной техники

Глава государства сообщил об этом на церемонии по случаю Дня Героев Отечества

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие в ходе спецоперации полностью развеяли миф о неуязвимости западной военной техники, заявил президент России Владимир Путин на церемонии по случаю Дня Героев Отечества.

Сегодня глава государства вручит некоторым военнослужащим золотые звезды Героев России. "Это уроженцы самых разных регионов нашей страны - от Карелии до Приморского края, представители разных национальностей, и все они плечом к плечу защищают общую, единую для всех Родину. Они смело, отважно действовали в составе штурмовых групп, командиры - среди них совсем молодые люди - собственным примером, порой невзирая на полученные ранения, вели за собой свои подразделения, уничтожали танки, другую бронетехнику, артиллерийские установки противника, в том числе западного производства. Полностью развеяли миф о их неуязвимости", - сказал Путин.

По его словам, среди награжденных немало тех, кто для выполнения боевой задачи "успешно, мастерски применял современные технологии, беспилотные летательные аппараты, тех, кто с риском для жизни спасал, эвакуировал раненых сослуживцев". "Все, кто сегодня получает награду, проявили исключительную доблесть. Благодарю вас за службу Родине", - заключил президент.