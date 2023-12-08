ОП РФ подписала меморандум о взаимодействии с кубинскими коллегами

Документ позволит определить направления совместной деятельности в 2024 году

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ и комитеты в защиту революции Республики Куба подписали меморандум о взаимодействии, который позволит определить направления совместной деятельности в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе ОП.

"Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева и национальный координатор комитетов по защите революции Республики Куба Херардо Эрнандеса Нордело подписали двусторонний меморандум о взаимодействии", - говорится в сообщении.

Как отметила Михеева, подписание меморандума означает новый этап развития российско-кубинских отношений, в которых народная дипломатия удачно сочетается с официальной. "Теперь, когда у нас есть официальный базовый документ, на основе которого мы будем строить свое взаимодействие, мы можем обозначить конкретные направления нашей работы в 2024 году", - сказала Михеева, слова которой привели в пресс-службе.

ОП РФ готова сотрудничать с кубинскими коллегами, в частности, по информационному и патриотическому направлениям. Например, уже прорабатывается возможность проведения в феврале фотовыставки проекта ОП РФ "Жены героев" на территории российского посольства в Гаване. Нордело заверил, что комитеты помогут в размещении выставки в музее "28 сентября", расположенном в центре города, а также окажут любое другое необходимое содействие в ее проведении.

Комитеты в защиту революции Республики Куба - крупнейшая проправительственная некоммерческая организация, объединяющая около 9 млн человек. В настоящее время на Кубе насчитывается более 135 тыс. комитетов защиты революции.