Матвиенко считает, что выдвижение Путина на выборы стало ответом на запрос россиян

По словам спикера Совета Федерации, действующий президент России никогда не избегал и не избегает ответственных решений

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Владимир Путин сделал заявление о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента РФ, опираясь на реальный запрос граждан России, "учитывая их волю и настрой". Такое мнение выразила в своем Telegram-канале спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Наш президент никогда не избегал и не избегает ответственных решений. И сегодня он еще раз это подтвердил. Подтвердил, что в момент исторического выбора и исторического вызова готов действовать, исходя из интересов страны, ее граждан. Я уверена, что заявление Владимир Владимирович делал, опираясь, прежде всего, на реальный запрос россиян, учитывая их волю и настрой", - отметила Матвиенко.

Владимир Путин дал согласие участвовать в президентских выборах в 2024 году. С соответствующей просьбой к нему обратился спикер парламента ДНР Артем Жога в ходе беседы с главой государства, состоявшейся после церемонии в Кремле ко Дню Героев Отечества. Нынешние полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая 2024 года. Очередные президентские выборы назначены в России на 17 марта.

Совет Федерации принял на пленарном заседании постановление о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года.