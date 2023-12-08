8 декабря, 11:26,
обновлено 8 декабря, 11:52
Выборы президента России - 2024

Жога заявил, что передал Путину просьбу жителей новых регионов идти на выборы

Спикер парламента ДНР уверен, что жители новых регионов РФ будут голосовать за Путина на предстоящих выборах президента

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Спикер парламента ДНР Артем Жога уверен, что жители новых регионов РФ будут голосовать за Владимира Путина на предстоящих в 2024 году выборах президента России. После общения с главой государства Жога рассказал журналистам, что передал Путину просьбу жителей новых территорий вновь баллотироваться.

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"Все мы (жители новых регионов - прим. ТАСС) сошлись в одной мысли, что нужно попросить Владимира Владимировича, чтобы он баллотировался", - заявил спикер парламента ДНР. По его словам, на сегодняшней церемонии по случаю Дня Героев Отечества в Кремле он решил "спросить [Путина] и еще раз передать просьбу всех жителей, всех, кого знает, чтобы он принял участие в выборах президента РФ".

Жога обратил внимание на то, что "новые воссоединенные территории первый раз будут принимать участие в выборах" президента РФ. "Мы - я от себя лично говорю - все придем на эти выборы и будем голосовать только за Владимира Владимировича", - заверил спикер парламента ДНР. "Будем считать, что предвыборная кампания Владимира Владимировича началась", - добавил он. 

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