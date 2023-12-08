Жога заявил, что передал Путину просьбу жителей новых регионов идти на выборы

Спикер парламента ДНР уверен, что жители новых регионов РФ будут голосовать за Путина на предстоящих выборах президента

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Спикер парламента ДНР Артем Жога уверен, что жители новых регионов РФ будут голосовать за Владимира Путина на предстоящих в 2024 году выборах президента России. После общения с главой государства Жога рассказал журналистам, что передал Путину просьбу жителей новых территорий вновь баллотироваться.

"Все мы (жители новых регионов - прим. ТАСС) сошлись в одной мысли, что нужно попросить Владимира Владимировича, чтобы он баллотировался", - заявил спикер парламента ДНР. По его словам, на сегодняшней церемонии по случаю Дня Героев Отечества в Кремле он решил "спросить [Путина] и еще раз передать просьбу всех жителей, всех, кого знает, чтобы он принял участие в выборах президента РФ".

Жога обратил внимание на то, что "новые воссоединенные территории первый раз будут принимать участие в выборах" президента РФ. "Мы - я от себя лично говорю - все придем на эти выборы и будем голосовать только за Владимира Владимировича", - заверил спикер парламента ДНР. "Будем считать, что предвыборная кампания Владимира Владимировича началась", - добавил он.