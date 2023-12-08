Матвиенко заявила, что решение Путина идти на выборы стало гарантией развития РФ

Россия может стать справедливым, мощным, безопасным и суверенным государством, считает председатель Совета Федерации

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Решение президента РФ Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на выборы главы государства 17 марта 2024 года стало гарантией развития России как справедливого, мощного, безопасного и суверенного государства. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Думаю, что уже само решение Владимира Владимировича Путина идти на выборы стало для граждан страны ответом на многие важные вопросы, дополнительной гарантией сохранения и развития России как справедливого и социального государства. Суверенного, мощного, безопасного", - написала она в своем Telegram-канале.

По словам Матвиенко, этой новости ждали в самых разных уголках страны, ждали все, кто разделяет главные устремления, ценности и традиции многонационального народа России. "Все, кому небезразлично будущее России. Все, кто сражается на фронтах СВО, кто помогает нашим бойцам в тылу, кто ждет их дома", - отметила спикер Совфеда.

Владимир Путин дал согласие участвовать в президентских выборах в 2024 году. С соответствующей просьбой к нему обратился спикер парламента ДНР Артем Жога в ходе беседы с главой государства, состоявшейся после церемонии в Кремле ко Дню Героев Отечества.

Нынешние полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая 2024 года. Очередные президентские выборы назначены в России на 17 марта.