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обновлено 8 декабря, 12:14
Выборы президента России - 2024

Матвиенко заявила, что решение Путина идти на выборы стало гарантией развития РФ

Россия может стать справедливым, мощным, безопасным и суверенным государством, считает председатель Совета Федерации

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Решение президента РФ Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на выборы главы государства 17 марта 2024 года стало гарантией развития России как справедливого, мощного, безопасного и суверенного государства. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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"Думаю, что уже само решение Владимира Владимировича Путина идти на выборы стало для граждан страны ответом на многие важные вопросы, дополнительной гарантией сохранения и развития России как справедливого и социального государства. Суверенного, мощного, безопасного", - написала она в своем Telegram-канале.

По словам Матвиенко, этой новости ждали в самых разных уголках страны, ждали все, кто разделяет главные устремления, ценности и традиции многонационального народа России. "Все, кому небезразлично будущее России. Все, кто сражается на фронтах СВО, кто помогает нашим бойцам в тылу, кто ждет их дома", - отметила спикер Совфеда.

Владимир Путин дал согласие участвовать в президентских выборах в 2024 году. С соответствующей просьбой к нему обратился спикер парламента ДНР Артем Жога в ходе беседы с главой государства, состоявшейся после церемонии в Кремле ко Дню Героев Отечества.

Нынешние полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая 2024 года. Очередные президентские выборы назначены в России на 17 марта. 

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