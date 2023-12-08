Жога заявил о готовности стать доверенным лицом Путина

Спикер парламента ДНР отметил, что с честью примет и выполнит все поручения, которые возложит на него президент

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Спикер парламента ДНР Артем Жога заявил, что готов стать доверенным лицом Владимира Путина.

"Я с честью приму эту должность, обязанность. С честью приму и выполню все поручения, которые возложит на меня Владимир Владимирович", - сказал Жога.

Он затруднился ответить на вопрос, будет ли Путин самовыдвиженцем. "Таких подробностей я не знаю", - сказал спикер парламента ДНР.

О содержании состоявшегося с президентом разговора Жога пообещал передать сослуживцам: "Я к ним приеду, как обычно, с вкусняхами на передний край, расскажу о встрече. Владимир Владимирович передал им пламенный привет, передал теплые слова поддержки. Я все дословно им передам, чтобы они не увидели это по телекамерам, а непосредственно всем своим ребятам это передам".

Путин 8 декабря дал согласие участвовать в президентских выборах в 2024 году. С соответствующей просьбой к нему обратился Жога, общение состоялось на церемонии по случаю Дня Героев Отечества в Кремле.