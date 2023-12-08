Матвиенко разделяет позицию россиян, что Путин вызывает доверие и гордость

Председатель Совета Федерации отметила, что россияне понимают, что "нынешняя уникальная сплоченность, доверие и гражданское спокойствие в обществе сформированы именно вокруг президента России"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что разделяет позицию россиян, которые по результатам социологических исследований заявили, что президент России Владимир Путин вызывает у них доверие, уверенность в будущем и гордость.

"Итоги различных социологических исследований показывают: россияне четко понимают, что нынешняя уникальная сплоченность, доверие и гражданское спокойствие в обществе сформированы именно вокруг президента России. Это то, что называется "роль личности в истории". Обратила внимание на приведенные вчера данные опроса: "Какие чувства и эмоции вызывает у вас фигура Владимира Путина"? Ответы были: доверие, спокойствие, уверенность в будущем, гордость. Полностью разделяю", - написала спикер Совфеда в своем Telegram-канале.

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 78,5%. Опрос проводился с 27 ноября по 3 декабря среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

По данным Фонда "Общественное мнение", большинство россиян (70%) поддерживают выдвижение Владимира Путина на новый срок, о чем говорят данные исследования, проведенного с 12 октября по 13 ноября среди 6,1 тыс. совершеннолетних респондентов. Причем этот запрос, по словам социологов, вырос более, чем вдвое за последние годы. Среди эмоций, которые чаще вызывает глава государства, респонденты в основном называли доверие, надежду, спокойствие, уверенность в будущем, гордость и благодарность.

Владимир Путин дал согласие участвовать в президентских выборах в 2024 году. С соответствующей просьбой к нему обратился спикер парламента ДНР Артем Жога в ходе беседы с главой государства, состоявшейся после церемонии в Кремле ко Дню Героев Отечества.

Нынешние полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая 2024 года. Очередные президентские выборы назначены в России на 17 марта.